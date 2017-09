Marinalex heeft geen vergunning aangevraagd voor deze activiteit.





De districtsleiding zal ook geen vergunning meer verstrekken aan Natty Entertainment & Universal band, omdat deze zich voor de tweede keer schuldig hebben gemaakt aan vervalsing en belastingontduiking. De beheerder is vanmorgen opgeroepen voor verweer bij de dc, de Gewestelijk politiecommandant, de Belastingdienst en de brandweer. Doordat er geen vergunning is aangevraagd, hebben geen van deze instanties veiligheid voorzorgsmaatregelen getroffen op de bewuste happening, waardoor ook de veiligheid van bezoekers in gevaar is gebracht. De organisator Natty Entertainment & Universal band wordt opgespoord door de Belastingdienst voor sancties.Marinalex mag tot nader order geen bezoekers meer ontvangen op het oord. Vergunningaanvragen voor geplande openbare vermakelijkheden op dit oord worden voorlopig niet aangenomen door het commissariaat. De veiligheidsdiensten waarschuwen dat bezoekers die zich toch toegang verschaffen tot dit oord, onherroepelijk zullen worden ontruimd, meldt het Burger Informatie Centrum Para.