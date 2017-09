Eva Isselt-Agard met haar partner Winston Isselt.





Van 22 tot en met 24 september 2017 organiseert Eva's Service Bureau, een evenementenbureau, een Wedding Festival in partycentrum Solei. De organisatie wil via Blended Flavorz|Suri WEDfest 2017 het huwen in Suriname promoten en de culturele diversiteit van het huwen belichten.Volgens directeur-eigenaar van Eva’s Service Bureau, Eva Isselt-Agard, wordt het een wedding festival met een mix van culturen, geuren, kleuren en smaken. Het project Blended Flavorz WEDfest is twee jaar geleden geboren, nadat het Isselt-Agard opviel dat, nationaal en internationaal, trouwbeurzen niet inspelen op culturele diversiteit. De trend is veelal gericht op het belichten van de westerse cultuur en/of de eigen dominerende cultuur.“Op het Blended Flavorz Suri WEDfest worden de verschillende culturen die Suriname rijk is en vooral de invloed die ze hebben op het trouwgebeuren extra belicht. Er zal een diversiteit zijn aan producten en diensten op huwelijksgebied, zoals culturele en westerse bruidskleding, bruidstaarten, sieraden, give-aways en nog veel meer”.Een multiculturele bruidsmodeshow met ontwerpen van eigen bodem zal deel uitmaken van het programma. Daarnaast is er een variëteit aan interactieve DIY (Do-It-Yourself) workshops en ‘Cross-cultural’ wedding etiquette sessies met als doel kennis en ervaring uit te wisselen.Ala-D Media