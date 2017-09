Jeugdparlementariër Majenka Dominie (m), geflaneerd door enkele vakantiejobbers die de belangstellenden zullen registreren





Te weinig studenten en leerlingen in de verschillende wijken maken gebruik van schoolvervoer. Om hierin verandering te brengen heeft jeugdparlementariër Majenka Dominie, commissievoorzitter van Sociaal Welzijn en Maatschappelijke Zaken, het ‘project Identificeren en registreren van schoolgaande jeugd ten behoeve van schoolvervoer’ opgezet. Het project is dinsdag gestart en duurt tot en met 18 september. Er zijn vakantiejobbers ingezet om de registratie te doen.“Gebleken is dat er onvoldoende tot geen gebruik gemaakt wordt van beschikbaar schoolvervoer in bepaalde buurten/wijken van de verschillende districten. Bepaalde routes worden niet onderhouden, omdat er geen geregistreerden zijn”, meldt Dominie. Zij heeft het project in samenwerking met het ministerie van Sport en Jeugdzaken, directeur van Vervoer van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, de districtscommissarissen van de desbetreffende districten en andere instellingen, opgezet.Het project moet het drop-out probleem minimaliseren. Daarnaast is het voordeel dat er minder druk is op de financiën van ouders en verzorgers en de leerlingen of studenten zelf. De vakantiejobbers die landelijk zijn ingezet, moeten de interesse bij het publiek aanwakkeren. Ze zullen in de respectieve buurten rondgaan, om de schoolgaanden te identificeren en te stimuleren voor gebruik van schoolvervoer.Geïnteresseerden kunnen hun bescheiden brengen naar de BO-kantoren. Voor de nieuwe inschrijving zijn nodig 2 pasfoto’s, uittreksel, schoolverklaring of een kopie van het stortingsbewijs van de inschrijving en SRD 2,50 voor de registratie. Voor de herregistratie moeten de oude kaart, een kopie stortingsbewijs of kopie van het rapport of schoolverklaring, 1 recente pasfoto en SRD 2,50 voor registratiekosten worden meegenomen.De totale kosten zijn SRD 27,50 (registratie SRD 2,50+buskaart (10x2.50=SRD 25)) voor het hele schooljaar. De nodige stukken moeten 13 september ingeleverd worden op de desbetreffende locaties in de ressorten, waar de vakantiejobbers ze in ontvangst zullen nemen. Geregistreerden mogen na betaling, tussen 15 en 18 september hun buskaarten afhalen. Het schoolvervoer is slechts toegankelijk voor scholieren die op een afstand vanaf 3,5 km verwijderd van de school, woonachtig zijn.Ala-D Media