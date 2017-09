Het Saramacca-mijngebied blijkt een enorme goudreserve te hebben. (Beeld: Iamgold)





De concessie ligt ongeveer 25 km van het productiebedrijf van Iamgold op Rosebel. De verwachtingen zijn veelbelovend, omdat ongeveer 60% van de geschatte reserves zich bevinden in zachte ondiepe erts. Het betekent dat het bedrijf tegen lagere exploitatiekosten het goud kan winnen. In een verklaring die Iamgold heeft uitgegeven, zegt het bedrijf dat het Saramacca-mijngebied in beide richtingen en op diepte nog aanzienlijke mogelijkheden biedt voor uitbreiding.President en CEO van Iamgold, Steve Letwin, zegt dat de goudontdekking in het Saramacca-mijngebied, significante hoeveelheden toevoegt aan de totale winbare goudreserves die iets meer dan een maand geleden nog zijn ontdekt in het Rosebel-gebied. “Met schattingen die onze verwachtingen overtreffen en een concessie die nog meer mogelijkheden biedt, blijft onze transformatie strategie potentiële wingebieden rond Rosebel te consolideren en aanzienlijke waarde toe te voegen voor de aandeelhouders van Iamgold."Er wordt uitgegaan van een langdurige goudprijs van US$ 1.500 per ounce. Tegen die prijs zijn de nieuwe geschatte winbare goudreserves van het Saramacca-mijngebied goed voor US$ 2,31 miljard.