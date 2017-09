Het onderzoek van politie Flora wees uit dat bestuurder Klooster vanuit de Floralaan op de Jagernath Lachmonstraat reed in de richting van de rotonde. De bestuurder die vermoedelijk met een hoge snelheid reed, moet op gegeven moment de controle over de besturing van zijn voertuig zijn kwijtgeraakt. Hij ramde een elektrische mast en geraakte van zijn rijhelft waardoor het voertuig over de kop sloeg. De autobestuurder is vermoedelijk uit het voertuig geslingerd daar hij op het wegdek is aangetroffen.Het ontzielde lichaam is na overleg met het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen. De verkeersbarometer staat met het overlijden van Koster landelijk op 52, meldt de politie Public Relations.