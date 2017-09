Irma heeft St. Maarten vol getroffen. (Foto: Reuters)





Het eiland dat wordt gedeeld door Frankrijk en Nederland heeft volgens de eerste berichten enorme schade geleden. Ook in het Nederlands gedeelde wordt aanzienlijke schade gerapporteerd. De categorie vijf orkaan, de zwaarste in zijn soort, heeft windsnelheden van 295 km per uur.De elektriciteit in heel St. Maarten is uitgevallen. Er zijn geen berichten over eventuele slachtoffers. Op beelden die op social media worden gedeeld is een totaal gehavende Juliana luchthaven te zien, ondergelopen straten, omgewaaide bomen, weggerukte daken en veel puin. Het NOS-journaal meldt dat een Nederlands marineschip vanuit Curaçao op weg is naar St. Maarten. Tot gisteravond laat is het schip ingeladen. Het duurt anderhalve dag voordat het schip St. Maarten zal bereiken.De meest krachtige Atlantische storm in een decennium heeft vanmorgen eerst toegeslagen op Antigua en Barbuda, voordat hij St. Maarten en St. Bartolomeus- de Franse vakantiebestemming die algemeen bekend staat als St Barts, heeft aangedaan.Het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) voorspelt dat de 'uiterst gevaarlijke kern' vandaag nog over delen van de Noordelijke Maagdeneilanden gaat of net ten noorden van Puerto Rico. Morgen zal het noorden van de Dominicaanse Republiek het pad van Irma kruisen.