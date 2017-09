Wilgo Valies, voorzitter van de BvL en ALS. (Foto: Raoul Lith)





Vakbondsleider Wilgo Valies hield na de algemene ledenvergadering een persconferentie. Hij haalde aan dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, aangestuurd door de regering systematisch bezig is stappen te ondernemen tegen leerkrachten en de bonden. Een groot deel van leerkrachten is ook gemuteerd. In sommige gevallen de hele school, legt Valies uit. Bestuursleden van de BvL en ALS hebben individueel de melding gekregen dat zij niet meer vrijgemaakt zullen worden voor bestuurswerkzaamheden. Zij zullen weer voor de klas moeten staan.Units zoals hiv/aids, waarbij leerkrachten trainingen geven aan collega's en scholieren, hebben de mededeling gekregen dat ze geen toestemming meer hebben hiermee door te gaan. Zij gaan ingezet worden in het reguliere onderwijs. Valies benadrukt dat het hier gaat om een afspraak met het ministerie. Er wordt goed werk gedaan door deze unit om leerkrachten en scholieren bewuster te maken over een verantwoord seksueel leven. Op het Imeao zullen alle toelagen afgeschaft worden, waaronder stagebegeleiding.Valies vindt dat het ministerie om de tafel moet zitten met de vakbonden. De maatregelen die genomen worden om de vakbonden te liquideren zijn volgens de vakbondsleider tegen de internationale conventies. De tuchtmaatregelen tegen leerkrachten die vergaderingen bijwonen, zijn in strijd met de grondwet, stelt Valies. Deze maatregelen hebben volgens hem het doel om het functioneren van de vakbonden onmogelijk te maken. Hiertegen zal er geprotesteerd worden. Het voortbestaan van de vakbonden wordt in gevaar gebracht, terwijl leerkrachten bang worden gemaakt met allerlei tuchtstraffen. Valies kondigt nu reeds aan dat door de stappen van de regering het nieuwe schooljaar in oktober roerig wordt.