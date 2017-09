Ruim 600 jongeren doen mee met het miliebewustwordingsprogramma van Sport en Jeugdzaken. (Foto: NII)





Deze werkzaamheden zullen in de omgeving van scholen plaatsvinden in de verschillende buurten. Voor dit programma-onderdeel is een samenwerking aangegaan met het directoraat Openbaar Groen van het ministerie van Openbare Werken, Toerisme en Communicatie. Dit vanwege de expertise die dit ministerie heeft opgedaan tijdens het eerder uitgevoerde Krin Kondre project waarbij eveneens jongeren gedurende de vakantie schoonmaakactiviteiten hebben verricht. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut.Manschappen van het Nationaal Leger ondersteund door het Korps Politie Suriname zorgen ervoor dat de veiligheid van de vakantiejobbers gedurende de werkzaamheden gegarandeerd is. Dagelijks verzamelen de jeugdigen zich op het SOSIS-terrein en worden van daaruit vervoerd naar de verschillende locaties. De werktijden zijn van 8.00 -13.00 uur. De jongeren die meedoen aan dit programma zijn gerekruteerd uit de 5000 geregistreerden voor het vakantiewerkgelegenheidsprogramma. Zij werken maximaal tien werkdagen.