Personeelsleden van Stichting Jeugdtandverzorging en Covab hebben een petitie ingediend aan Volksgezondheid. (Foto: NII)





De verzoekschriften zijn overhandigd aan onderdirecteur Volksgezondheid, Edith Tilon. De werknemers onder aanvoering van hun bonden menen ook blijvend in aanmerking te moeten komen van de koopkrachtversterking. Ze geven aan met geduld te hebben afgewacht op een hervatting van de uitbetaling.“Wij zijn het wachten zat,” geven de personeelsleden aan. Zij vragen of het geld, zoals eerder aan hen werd uitbetaald, wederom kunnen krijgen inclusief de verhoging.Hoewel het niet gaat om een besluit van het ministerie van Volksgezondheid, vragen de bonden in hun verzoekbrieven aandacht van de minister, om vanuit zijn positie een oplossing te brengen in deze situatie. De onderdirecteur heeft de mensen aangehoord. Nagegaan zal worden welke status deze werknemers hebben. De brieven zullen overhandigd worden aan de minister en er zal binnen een week contact worden opgenomen met de twee organisaties, meldt het Nationaal Informatie Instituut.