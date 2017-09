Irma blijft zijn pad krachtig voortzetten door het Caribisch Gebied. Er is gewaarschuwd voor "potentieel catastrofale" gevolgen. (Beeld: BBC)





In het Amerikaanse Florida Key West-gebied is een verplichte evacuatie ingesteld. Het oog van de storm heeft het eiland Barbuda vanochtend vroeg getroffen. Het eiland telt ongeveer 2.000 inwoners. Er zijn winden gemeten met snelheden van 250 km per uur voordat de opnameapparatuur is kapotgegaan en verdere opmetingen zijn onderbroken."Uit een snelle evaluatie blijkt dat Antigua waarschijnlijk niet te zwaar is getroffen, maar we kunnen niet hetzelfde zeggen voor Barbuda omdat we het nog niet weten,” meldt ABS-radio van Antigua. De Antigua Observer zegt dat er aanvankelijk berichten waren ontvangen van daken die op beide eilanden zijn weggeblazen.De volgende in het pad van Irma is St. Kitts en Nevis. President Timothy Harris twittert: "Al onze nationale veiligheidsbureaus zijn volledig gemobiliseerd en staan in de hoogste staat van paraatheid."Duizenden mensen zijn geëvacueerd uit risicogebieden in het Caribisch Gebied. De winkels zijn overspoeld met inwoners die voedsel, water en noodvoorzieningen wilden kopen. Op verschillende eilanden zijn populaire bestemmingen en luchthavens gesloten. De autoriteiten hebben mensen aangespoord om naar openbare schuilplaatsen te gaan.Het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) meldt dat Irma zich met een snelheid van 24 km per uur beweegt en dat de storm “potentieel catastrofaal” was. Er zijn orkaan waarschuwingen voor: Antigua, Barbuda, Anguilla, Montserrat, St. Kitts en Nevis, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, Sint Bartholomeus, de Britse en Amerikaanse Maagdeneilanden, Puerto Rico, Vieques en Culebra, de Dominicaanse Republiek en voor de noordelijke regio van Guadeloupe.Het inwonersaantal op de eilanden varieert van ongeveer 2.000 op elk Barbuda, Saba en Culebra, tot 3,5 miljoen in Puerto Rico. Haïti, de Turks en Caicoseilanden en de zuidoostelijke Bahama’s hebben een orkaanalarm.De Bahama’s hebben de 'grootste evacuatie in hun geschiedenis', zegt premier Hubert Minnis. Er zijn plannen gemaakt om inwoners van de zuidoostelijke eilanden naar de veiligere hoofdstad, Nassau, te vliegen.Voor Florida, Puerto Rico en de Amerikaanse Maagdeneilanden heeft de Amerikaanse president Donald Trump een noodtoestand afgekondigd. De federale inspanningen voor noodhulp voor die gebieden worden gemobiliseerd. In de Key West van Florida moeten de bezoekers vanochtend vertrekken. De bewoners zullen vanavond volgen.Delen van de Amerikaanse deelstaten Texas en Louisiana hebben te maken met de enorme schade die orkaan Harvey heeft aangericht toen hij op 25 augustus een landing maakte. Het is nog onduidelijk welke impact orkaan Irma misschien op het Amerikaanse vasteland zal hebben. Het vasteland is sinds de stormen voor het eerst in 1851 werden geregistreerd, niet getroffen door twee categorie vier orkanen in één seizoen. Intussen heeft de derde tropische storm, Jose, zich gevormd in de Atlantische Oceaan. Hij komt achter Irma aan. Volgens het Amerikaanse NHC, zal het later vandaag aansterken tot een orkaan.