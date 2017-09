Aan het Nationaal Informatie Instituut zegt Samsoedien de gehele procedure voor de aanvraag tot het verkrijgen van grond gaat via de Dienst der Domeinen en Grondinspectie. Geen enkel ander instituut, persoon of orgaan is bevoegd een toezegging te doen. De minister is te vaak geconfronteerd mee dat personen de dupe worden van malafide personen.Het digitaliseringsproject waarmee het RGB bezig is, zal een grote bijdrage leveren aan het minimaliseren van dubieuze zaken. De nieuwe aanvragen zitten al in het systeem en de oude worden verwerkt. Zodra het automatiseringsproces af is, zal de samenleving hierover geïnformeerd worden. Het systeem zal ook toegankelijk zijn voor het publiek. Een van de voordelen van het automatiseren is dat een burger kan volgen wat de status is van een aanvraag.Minister Samsoedien merkte op dat wanneer de aanvragen sneller worden afgehandeld, de behoefte bij de burgerij ook zal afnemen om een malafide persoon te benaderen voor het afhandelen van zaken.