De voorzitter Guno Castelen (SPA) en Angelic del Castilho van DA'91. (Foto: Raoul Lith)





Del Castilho stelt dat er in eerste instantie de regering en De Nationale Assemblee zijn aangeschreven. "Wij hebben gevraagd dat zij initiatieven ontplooien en dat zij hun stem laten horen om Venezuela als vriend op het juiste spoor terug te brengen. Ook om Venezuela aan te manen dat het zo niet verder kan. Wij hebben geen reactie gehad en vervolgens kunnen wij die verantwoordelijkheid niet naast ons neerleggen".De DA'91 voorzitter stelt dat Venezuela een van de oudste republieken op dit continent is en de democratie zou daar een voorbeeld voor allen moeten zijn.Hoewel het initiatief genomen is door buitenparlementaire partijen zou het volgens Castelen goed zijn als andere groepen ook hun ondersteuning geven. De SPA voorzitter meent dat de parlementaire partijen, de vakbeweging, vrouwenorganisaties en andere maatschappelijke organisaties ook deze kwestie benadrukken. Castelen vraagt zich af of je alle krachten moet bundelen en op één punt richten of moet je zoals die muur van Jericho ten val is gebracht op verschillende momenten door met bepaalde intensiteit beuken op die muur?.