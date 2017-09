De skalian die in het Lawagebied bezig met met het zoeken naar goud in de rivier. De vaargeul zit vol met riviergrind.





Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen om een reactie gevraagd, zegt bezig te zijn met onderzoek. Hij is op de hoogte van de skalian die bij 'Peruaan kampu' ook genoemd 'Antonio Brinco' bezig is met zoeken naar goud. De bewindsman beloofde nadere details hierover te zullen verschaffen.Nading zegt dat veel Brazilianen in dat deel van het land naar goud zoeken. Ook zij heeft minister Dodson hierover benaderd. Nading rapporteert dat een skalian ook bij Stoelmanseiland bezig is. De lokale bewoners ondervinden enorme last van de gevolgen van kleinmijnbouw. Het Assembleelid merkt op dat volgens de ministers kapiteins ook betrokken zijn en toestemming geven aan de skalianhouders om activiteiten te ontplooien.Het Assembleelid vindt dat er controle moet zijn, ook al zouden dorpsbesturen tegen betaling een oogje dichtdoen. De vaargeul zit vol met riviergrind door de mijnbouwactiviteiten. Het water wordt zodanig vervuild waardoor het niet gebruikt kan worden door de bewoners die langs de rivier wonen. Zij vraagt zich af of er belasting wordt betaald door de Brazilianen die actief zijn in het gebied.Naast de activiteiten van de goudzoekers, worden her en der vuil gedumpt langs de rivier. Het vuil van de winkels wordt opgehaald door Brazilianen die dit gewoon langs de rivier dumpen. Nading zal poolshoogte nemen en weer alarm slaan over de situatie. Zij vindt dat er opgetreden moet worden.