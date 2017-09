President Desi Bouterse





De president zegt in gesprek met Cliff Limburg, directeur van het Nationaal Informatie Instituut dat hij het goed maakt. De bijzonder krachtige orkaan zal over het noordelijk deel van Cuba trekken, maar volgens verwachting zullen alleen windvlagen en regens merkbaar zijn. Er wordt rekening mee gehouden dat de storm nog van richting kan veranderen, maar de situatie wordt scherp in de gaten gehouden."Ik heb heel veel berichten ontvangen uit Suriname, dat men zich zorgen maakt, maar ik maak het heel erg goed", zegt de president. De Cubanen volgen de instructies van de centrale overheid en zijn goed voorbereid op mogelijke veranderingen in het weer."Het doet mij wel goed om te weten dat de mensen in Suriname zich zorgen maken. Dat wan taki den sma e libi nanga yu. We zijn met gebed vertrokken en geloven dat het goed komt want Gado na wi Fesiman", stelt de president met krachtige stem in gesprek met Limburg. Over de medische check-up, zegt de regeringsleider dat alles vlot en naar wens is verlopen.