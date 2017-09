Assembleelid Ingrid Karta-Bink is naar Indonesie samen met collega-parlementariërs voor het bijwonen van een klimaatconferentie. Hierover is er commotie ontstaan. De reis- en verblijfkosten worden door Suriname betaald. Bovendien toucheert het Assembleelid US$ 2000 voor uitrustingskosten. De daggelden zijn US$ 170 per dag. Eerder zei Karta-Bink aan Starnieuws dat PL in het zittingsjaar 2017 niet zou deelnemen aan dienstreizen. Zij is op 2 september vertrokken, dus gaat het volgens haar om het zittingsjaar 2018 van het parlement. De begroting van De Nationale Assemblee loopt tot december 2017. Het nieuwe zittingsjaar begint na de recesperiode.De PL voert aan dat Suriname ten eerste het enige land in het westelijk halfrond is waar er zo’n grote groep nakomelingen van de Javaanse immigranten gevestigd is. Ten tweede heeft de PL zeer goede banden met Indonesië opgebouwd en heeft zij deze in de afgelopen jaren ook als zodanig onderhouden. De partij is ook de eerste die een ambassadeur voor Indonesië heeft benoemd, met name Sahidi Rasam.Vanaf de PL geen deel meer uitmaakt van de regering is er geen ambassadeur meer voor Indonesië benoemd en zijn de vriendschapsbanden met Indonesië niet meer als zodanig onderhouden. "Wanneer het hoogste college van Staat van Indonesië, het Indonesisch parlement, ons parlement uitnodigt voor deelname aan in dit geval een klimaatconferentie, welke voor ons land ook van uitermate groot belang is, dan zal de PL deze uitnodiging zeker niet afwijzen. De PL zal zich er in ieder geval voor beijveren dat de dienstbetrekkingen met Indonesië onderhouden blijven. Het bijwonen van de klimaatconferentie zal daar een belangrijke bijdrage aan leveren," zegt Somohardjo.