In een pluimveebedrijf in Wortel, België, zijn eieren verpakt voor de verkoop. (Foto: Reuters)





Miljoenen eieren zijn uit de schappen van Europese supermarkten gehaald. Sommige nationale regelgevers hebben hun bezorgdheid uitgesproken over de vele verontreinigde eieren die al in de voedselketen zijn beland. Het gaat vooral om verwerkte producten zoals koekjes, taarten en salades.De landbouwministers van de EU zullen vandaag in Tallinn, Estland, het eierschandaal bespreken, zegt DPA. Een woordvoerder voor de Europese Commissie zou volgens het agentschap hebben bevestigd dat enige EU-lidstaten waar nog geen besmette eieren zijn aangetroffen Litouwen, Portugal, Cyprus en Kroatië zijn.De Verenigde Staten, Rusland, Zuid-Afrika en Turkije zijn de niet-EU lidstaten waar er ook verontreinigde eieren zijn ontdekt. Nederlandse en Belgische autoriteiten hebben de bron van het insecticide gevonden in een leverancier van schoonmaakproducten in Nederland. Twee Nederlanders die het schoonmaakbedrijf Chickfriend leidden, zijn vorige maand gearresteerd.Een persoon zou een groot aantal verontreinigde eieren moeten eten alvorens zijn gezondheid eronder zou kunnen lijden. Maar Fipronil dat als matig giftig wordt beschouwd, kan orgaanletsel bij mensen veroorzaken. Het middel wordt veel gebruikt voor het behandelen van huisdieren voor bosluizen en vlooien. Het gebruik ervan in de voedselketen - bijvoorbeeld om schuren te reinigen - is echter verboden.