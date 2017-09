De delegatie van de DA'91 en SPA bij het loket van de Venezolaanse ambassade. (Foto: Raoul Lith)





De brief luidt als volgt:"Uwe Excellentie Mevrouw de Ambassadeur,Geïnspireerd door de vrijheidsstrijd van El Libertador Simón Bolivar naderen de politieke partijen Democratisch Alternatief ’91 en de Surinaamse Partij van de Arbeid, U met het onderstaande. Dit naar aanleiding van de verontrustende ontwikkelingen in uw land.Wij als Surinaamse burgers wonende op het Zuid-Amerikaans continent en die vriendschappelijke historische banden hebben met het volk van Venezuela en als soevereine staten die tezamen participeren in diverse regionale organisaties, zijn diep verdrietig en bezorgd dat duizenden mensenlevens verloren zijn gegaan sinds protesten begonnen in Bolivariaanse Republiek Venezuela.Uitgaande van de gedeelde onderschrijving van recht, rechtvaardigheid en democratie in de breedste zin des woords zoals vastgelegd in o.a. het Inter-Amerikaans Democratisch Charter van de OAS,Constateren wij:- Dat sinds april 2013 de politieke, economische en sociale situatie in Venezuela instabiel is en steeds verder afglijdt;- Dat er reeds geruime tijd een gestadige afbraak van de democratie, de democratische beleving en het respecteren van mensenrechten evenals de politieke en burgerrechten plaatsvindt in ons buurland Venezuela;- Dat de wil van de meerderheid van het volk zoals gedemonstreerd in het kiezen van een parlement in december 2015 terzijde geschoven is;- Dat de dagelijkse politieke realiteit zich kenmerkt door vrijheidsberoving van politieke opponenten en zo een sfeer creëert van angst, intimidatie en repressie;- Dat het beleven van de politieke en burgerrechten zoals vastgelegd in het BUPO verdrag, heden ten dage in Venezuela dagelijks betaald wordt met mensenlevens;Op basis van de bovengenoemde constateringen en onze welgemeende vriendschap en solidariteit met het Venezolaanse volk, evenals het welzijn van onze totale regio, doen wij een beleefd doch zeer dringend beroep op de Venezolaanse regering om:- De mensenrechten, de rechtsstaat, de scheiding van de machten en de integriteit van de democratische instellingen te respecteren;- De internationaal vastgelegde mensenrechten en politieke en burgerrechten ongeconditioneerd te waarborgen;- Protesten vanuit de gemeenschap alle ruimte te bieden zoals dat een goede democratie betaamt;- Politieke gevangenen onvoorwaardelijk vrij te laten;- Constructief en actief in te stemmen met bemiddelingsinitiatieven geïnitieerd door regionale en internationale organisaties, ten einde terug te keren naar een vreedzame, harmonische, democratische en rechtsstatelijke samenleving die alle aandacht kan schenken aan haar ontwikkeling en vooruitgang.DA’91 en de SPA spreken de hoop uit dat het de aspiratie is van de Venezolaanse staat, om wederom als voorbeeld van democratie en rechtstaat te mogen dienen en dat het Venezolaanse volk wonende in één van de oudste Staten van onze regio, wederom terug kan keren naar een volledige democratie vrede en rust. Dit tot heil van niet alleen het Venezolaanse volk, maar de totale regio inclusief de Republiek Suriname."Het schrijven is ondertekend door de voorzitters Angelic del Castilho (DA'91 en Guno Castelen (SPA). Zij hopen dat de boodschap serieus zal worden genomen door de Venezolaanse regering. De politici vinden het erg dat de ambassadeur geweigerd heeft de brief persoonlijk aan te nemen. Kopieën van het schrijven zullen gestuurd worden naar internationale organisaties.