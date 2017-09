Richandkoemar Nirmalsing is vanochtend vroeg na een verkeersongeval overleden. De politie heeft bij aankomst op de plek van de aanrijding tussen twee auto’s aan de Indira Gandhiweg het levenloos lichaam van 28-jarige autobestuurder aangetroffen.Uit onderzoek van de politie blijkt dat Nirmalsing op de Indira Gandhiweg reed vanuit Lelydorp richting Latour. De andere autobestuurder reed in tegenovergestelde richting. Hij heeft verklaard dat ter hoogte van de Rahimalweg, Nirmalsing op zijn rijhelft was gekomen. Hij is naar rechts uitgeweken, maar heeft de aanrijding niet kunnen voorkomen. De autobestuurder was niet onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs is ingevorderd.De afdeling Public Relations van de politie meldt dat de man klaagde over inwendige pijnen. “Na medische behandeling zal hij worden voorgeleid bij de hulpofficier van justitie.” Nirmalsing is de 51e verkeersdode voor dit jaar.