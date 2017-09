President Nicolas Maduro spreekt tijdens een bijeenkomst in het Miraflores Paleis in Caracas, Venezuela.(Foto: Miraflores via Reuters)





De verwachting was dat Maduro op de openingsdag van de bijeenkomst in Genève, de raad zou spreken. De top van de VN Raad voor de rechten van de mens duurt drie weken en begint op 11 september. De Venezolaanse leider wordt beschuldigd van vertrapping van de mensenrechten en de democratie in zijn land.“De president komt niet,” heeft een Venezolaanse diplomaat in Genève vandaag gezegd. In een verklaring zegt Rolando Gomez, woordvoerder van de raad: "Houd er rekening mee dat volgens informatie die het secretariaat van de raad net heeft ontvangen, president Maduro van Venezuela de Mensenrechtenraad niet zal toespreken.” In plaats daarvan zal de minister van Buitenlandse Zaken, Jorge Arreaza Montserrat, de raad tijdens de openingsdag toespreken.De VN heeft in een rapport vorige week gezegd dat de veiligheidskrachten van Venezuela excessieve en blijkbaar opzettelijke mensenrechtenschendingen hebben gepleegd om anti-regeringsprotesten te onderdrukken. In het VN-rapport staat ook dat de democratie in Venezuela "nauwelijks in leven was".De acties tonen een “beleid om politieke dissidenten te onderdrukken en angst in te boezemen,” schrijft het mensenrechtenbureau van de VN. Er is opgeroepen om verder onderzoek te verrichten en de verantwoordelijken bloot te leggen.Venezuela is één van de 47 lidstaten van de Mensenrechtenraad. Maduro heeft het forum in Genève in november 2015 toegesproken.