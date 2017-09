Een persoon heeft vannacht het leven gelaten na een aanrijding op de hoek van de Indira Gandhi- en de Rahemalweg.Twee voertuigen kwamen in aanrijding met elkaar met de dodelijke afloop. Het slachtoffer is ter plaatse overleden. Er zijn nog geen details bekend.In de verkeersveiligheidsmaand van 15 augustus - 15 september zijn er al vier verkeersdoden genoteerd. Het aantal verkeersdoden is landelijk gestegen naar 51.Zoals gebruikelijk bij aanrijdingen, wordt het ontzielde lichaam in beslag genomen voor obductie.