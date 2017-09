Irma zal het oosten van Puerto Rico vandaag laat of morgenochtend vroeg bereiken. (Beeld: NOAA)





Irma zal volgens voorspellingen de Benedenwindse eilanden raken. Hij zal stormvloeden, levensbedreigende winden en stormachtige regen veroorzaken. De Amerikaanse deelstaat Florida heeft een noodtoestand afgekondigd.Irma komt terwijl inwoners in Texas en Louisiana amper de tijd hebben gehad om de gevolgen van orkaan Harvey volledig te overzien. Harvey is in de deelstaten als een categorie vier orkaan binnengekomen en heeft zware regen met zich meegebracht waardoor duizenden huizen zijn vernietigd. De schade van Harvey loopt in de US$ 180 miljard.Het NHC waarschuwt echter dat het te vroeg is om het exacte pad van Irma of zijn effecten op het Amerikaanse vasteland te voorspellen. Irma staat op het punt om de Bovenwindse eilanden aan te doen. Hij zal het oosten van Puerto Rico laat vandaag of morgenochtend vroeg bereiken. De storm verplaatst zich met een snelheid van 20 km per uur.In sommige noordelijke gebieden kan Irma zorgen voor 25 cm regen en kan hij het waterniveau verhogen tot 3 m boven normale niveaus, zegt het NHC. Puerto Rico heeft ook een noodtoestand uitgeroepen en heeft hij de National Garde geactiveerd. Gouverneur Ricardo Rossello heeft de opening van noodschuilplaatsen aangekondigd. De noodopvangcentra zijn goed voor de huisvesting van 62.000 mensen. De scholen in Puerto Rico zijn vandaag gesloten. Er hebben zich lange wachtrijen gevormd in winkels. De inwoners slaan water, voedsel, batterijen, generatoren en andere benodigdheden in.Er zijn orkaan waarschuwingen gegeven voor de eilanden Antigua en Barbuda, Anguilla, Montserrat, St. Kitts en Nevis, St. Maarten, St. Bartholomeus, Saba, St. Eustatius, Puerto Rico, de Britse Maagdeneilanden en de Amerikaanse Maagdeneilanden. Het betekent dat de orkaanomstandigheden in de komende 36 uur worden verwacht.