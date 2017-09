De vaste commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer in Den Haag komt bijeen om 'actuele situatie Suriname' te bespreken.





Naast de actuele situatie staat ook op de agenda 'Reactie op verzoek commissie over de Twinningfaciliteit Suriname-Nederland en een overzicht van instrumenten voor economische samenwerking'.De Nederlandse vaste commissie voor Buitenlandse Zaken had op 6 juli een speciale vergadering houden over de actuele situatie in Suriname. De actuele situatie had te maken met het 8 decemberstrafproces, waarbij tegen Desi Bouterse, nu president van Suriname, 20 jaar is geëist door het Openbaar Ministerie.Intussen is de agrément-verlening aan Anne van Leeuwen als Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden ingetrokken door president Bouterse. "Op dit moment zal de regering nog niet toestaan dat er een Nederlandse vertegenwoordiging, in de vorm van een ambassadeur wordt toegelaten," zei minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken op vragen van De Nationale Assemblee.Suriname heeft op 22 juni agrément verleend Van Leeuwen. Nadat hij door koning Willem Alexander beëdigd werd als ambassadeur op 27 juni, werd de accreditatie op 28 juni, zonder enige toelichting, ingetrokken. Deze kwestie zal ongetwijfeld deel uitmaken van de speciale vergadering over Suriname.