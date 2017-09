Het lichaam van de negenjarige Rivaro Esajas is geborgen uit de Surinamerivier in de omgeving van Redi Doti. De jongen verdween zondag in de diepte. Hij kon niet gered worden.Rivaro was samen met zijn moeder, een bus vol vrienden en buurtbewoners uit Paramaribo in Redi Doti aan het verpozen. De jongen ging het water in om een pleziervaartuig te bekijken. Hij bereikte de boot echter niet.De locatie waar de mensen aan het verpozen waren is een in aanbouw zijnd resort van het dorp. De recreanten waren op eigen risico op de locatie op aanwijzing van dorpelingen. Het dorpsbestuur wist niets van hun aanwezigheid daar, meldde het Burger Informatie Centrum Para eerder.Het ontzielde lichaam is aan de nabestaanden afgestaan.