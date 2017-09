Toen de politie van Moengo na de melding op de plek van het ongeval aankwam, trof zij het ontzielde lichaam van de bromfietser aan in een langs de weg lopende trens.Volgens het voorlopig onderzoek reed Harderwijk op de Lijnweg vanuit Peto Ondro richting Moengo. In de bocht van de Lijnweg heeft hij vermoedelijk de controle over de besturing van zijn bromfiets verloren en is hij in de trens langs de weg terechtgekomen. Het lijk van Harderwijk is voor obductie in beslag genomen.