Assembleelid Asiskumar Gajadien





De politicus heeft verschillende melkveeboeren gesproken. Zij vinden dat de 50 cent van een verhoging van SRD 2,25 een druppel op de gloeiende plaat is. Van de SRD 8,50 per liter gaat SRD 3,50 naar de boeren. Dit bedrag is volgens de boeren niet voldoende om de melkveesector te stimuleren. Gajadien benadrukt dat de policy tot nu toe was dat via Melkcentrale, die een parastataal bedrijf is, melk betaalbaar moest blijven voor de samenleving. Er is geen bezwaar tegen om de vele andere melkproducten van de Melkcentrale te verhogen in prijs in plaats van magere en volle melk. "Het volk noch de veeboeren worden met deze drastische verhoging tegemoet gekomen. In tegendeel merken wij dat andere particuliere melkproducenten nu enorme verhogingen hebben doorgevoerd".Gajadien wijst erop dat de regering nu een reeks van verhogingen zal doordrukken. De invoerrechten op buitenlandse kip zijn verhoogd, uittreksels en paspoorten worden duurder. De invoerrechten op ICT-producten zijn opnieuw ingevoerd, terwijl US$ 115 miljoen geleend wordt bij China om breedband via Telesur te introduceren. Tegelijkertijd worden telefoons, laptops, computers en alle andere ICT-producten duurder. "Er is geen samenhangend beleid. De regering let alleen maar op inkomsten verhogen, maar kijkt niet naar de effecten ervan," zegt Gajadien. Binnenkort verwacht hij ook de invoering van motorrijtuigenbelasting.