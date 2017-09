Het thema van de vergadering van ParlAmericas op Trinidad & Tobago.





Jogi om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat zijn fractie hem heeft voorgedragen om te gaan. Het thema van de vergadering is. Daarnaast gaat het ook om een tweede onderwerp waarbij participatie van burgers aan de orde komt. Jogi zegt dat publieke participatie belangrijk is bij financiën van het parlement en de wetgeving. Het publiek moet bij beide onderwerpen beter betrokken worden. Hij zal zich meer richten op publieke participatie.Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons die bestuurslid is van ParlAmericas heeft besloten deze vergadering niet bij te wonen. Zij viert vandaag haar verjaardag en is uitstedig. De reis- en verblijfkosten van Abdoel en Jogi worden betaald door De Nationale Assemblee.Tijdens deze vergadering zal er door wetgevers, parlementariërs en deskundigen de transparantie en aansprakelijkheid in de parlementaire financiële sfeer onderzocht worden om te kijken naar gemeenschappelijke uitdagingen en hoe deze verbeterd kunnen worden. Verder zal de nadruk gelegd worden op het instellen van een parlementaire begrotingsbureau en kijken naar strategieën voor een effectieve publieke participatie in het fiscaal beleid. Ook zal er gediscussieerd worden over strategieën en mechanismen om effectieve participatie van de burgers te bevorderen in het wetgevingsproces, meldt De Nationale Assemblee.