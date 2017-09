Rubenso Sampi is zaterdag na een verkeersongeval op de weg naar Atjonie overleden. De 26-jarige man zat achter het stuur van een personenauto die ter hoogte van km 65 door over de kop is geslagen. Sampi was op slag dood.De politie vermoedt dat de man met een hoge snelheid heeft gereden en op gegeven moment de controle over de besturing van het voertuig is kwijtgeraakt. De twee inzittenden hebben lichte letsels opgelopen. Ze zijn na medische behandeling heengezonden.Het ontzielde lichaam van Sampi is in beslag genomen. Hij is landelijk de 49e verkeersdode.