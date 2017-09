Hendri Jonas (24) is vrijdag in het Sarakreek gebied verongelukt door een omgevallen boom. Hij was met andere arbeiders voor houtkapwerkzaamheden in het gebied. Op diezelfde dag lag Hendri in zijn hangmat onder een tent, terwijl de overige arbeiders enkele meters verder bezig waren.Op een bepaald moment ontstonden er hevige rukwinden. Verschillende bomen werden uit de grond gerukt. Toen Jonas uit de hangmat ging om een veilig onderkomen te vinden, viel er een boom op zijn achterhoofd. Hij kwam met zijn gezicht op de grond te vallen.De andere arbeiders schoten hem te hulp, maar hij vertoonde geen teken van leven meer. De politie van Brokopondo kreeg de melding van het ongeval. Het levenloze lichaam van het slachtoffer werd door omstanders per boot afgevoerd naar het dorp Lebi Doti waar het slachtoffer woonde.Bij aankomst van de politie van Brokopondo te Lebi Doti, stelde de ingeschakelde arts de dood vast. Na overleg met het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam afgestaan aan de nabestaanden, meldt de politie Public Relations.