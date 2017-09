In de loop van de week wordt het pad en de kracht van orkaan Irma steeds duidelijker. (Beeld:NHC)





Irma is op dit moment een categorie 3 orkaan (op een schaal van 5). Hij zal dinsdag op woensdag in de buurt van of over de Benedenwindse eilanden gaan. De orkaan kan verder in kracht toenemen. "De orkaan blijft in een zeer gunstige omgeving voor verdere intensivering, waaronder lage verticale winden, zeer vochtige onstabiele lucht en warm water", zegt Kottlowski.In het huidige pad van Irma zullen Antigua en Barbuda, Montserrat, St. Kitts en Nevis, Anguilla, de Verenigde Staten en de Britse Maagdeneilanden gedurende deze periode in een maalstroom van de regen en wind van de storm komen. De gevolgen van de storm kunnen ook worden ervaren in de verre noordelijke Bovenwindse eilanden.Irma vormt een dreigend gevaar voor deze gebieden. Wijdverspreide stroomuitval en schade aan bomen en gebouwen worden voorspeld als het oog van de storm direct over deze gebieden gaat of er heel dichtbij langs gaat. "We verwachten zeer ruwe en gevaarlijke golven, samen met schadelijke tropische storm- en orkaankracht over de noordelijke Benedenwindse eilanden, en tropische stormwinden over de zuidelijke Benedenwindse eilanden tot misschien naar de noordelijke Bovenwindse eilanden, veelal windstoten," schetst Kottlowski de verwachte situatie.Irma zal woensdag in de buurt van Puerto Rico komen met vloedregen en vernietigende winden. De dreiging voor modderstromen is reëel. De regenval zal zwaar genoeg zijn om vloedstromingen, modderstromen en aardverschuivingen te veroorzaken. De eilanden kunnen rekenen op 10 tot 20 cm regen.