Tientallen zaken zijn bij de afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname in onderzoek. Percelen of woningen worden zonder medeweten dan wel toestemming van de rechtmatige eigenaren verkocht of bezwaard.Andere gevallen betreffen aanvragers van percelen die benadeeld zijn geworden na een telefonische afspraak met een onbekende. De benadeelden hebben daarbij grote geldbedragen afgestaan aan derden in het vertrouwen dat die de aanvragen zouden bespoedigen of dat zij hun invloed zouden aanwenden zodat er een positief besluit kan worden genomen.De politie onderzoekt gevallen van personen die grote geldbedragen hebben afgestaan aan personen die beweren dat zij vanwege de Overheid cq. het ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer (RGB) gerechtigd zijn om kavels te verkopen, meldt de politie Public Relations.