Ex-volksmilitielid Hugo Essed heeft zijn technieken van haat zaaien gedemonstreerd in zijn repliek op de reactie van het Comité op zijn laster. Essed stelt dat het Comitéstraffeloosheid beoogt, omdat het Comité meent dat rechtszaken politiek geweld niet zullen oplossen.Als Essed het heeft over straffeloosheid, dan refereert hij niet naar de Binnenlandse Oorlog maar naar één partij in een conflict dat minstens 450 slachtoffers heeft geëist. De slachtoffers van de decembermoorden vormen 3% van het totaal aantalslachtoffers. De andere slachtoffers hebben ook gevoelens van haat en wrok, ook naar de families van 8 december die medeverantwoordelijk zijn voor het leed van de Binnenlandse Oorlog. Door straffeloosheid te koppelen aan één partij dieverantwoordelijk is voor één deel van politiek geweld en te zwijgen over de straffeloosheid van de andere partijen die verantwoordelijk zijn voor politiek geweld, gebruikt hij een bekende techniek bij haat zaaien: éénzijdigheid.Het Comité meent dat rechtszaken over en weer geen oplossing bieden voor politiek geweld en dialoog, verzoening, waarheidsvinding andere manieren zijn om vrede en gerechtigheid te bereiken. De andere techniek van haat zaaien is een normaal beginsel (de staat treft voorzieningen voor de samenleving) te presenteren als een criminele daad. Als de staat een voorziening financiert (ziekenhuis, onderwijs, sport, dialoog en verzoening), zal niemand zeggen dat belastinggelden gesluisd worden naar die voorziening alsof er een criminele daad wordt gepleegd met de belastinggelden.De Staat hoort een functie te hebben om vrede en rust in een samenleving te brengen na politiek geweld die 450 mensen het leven heeft gekost. Die functie te presenteren als een criminele daad is een techniek van haat zaaien. Een andere techniek van haat zaaien is het verdraaien van informatie. Essed stelt dat Hira betaald wordt voor snode diensten die hij zou verrichten en gebruikt daarvoor hetwoord 'huurling'. Hij verwijst daarbij naar de persconferenties van Hira waar deze aangeeft dat hij geen loon wil ontvangen, maar wel wil dat de staat de onkosten van de infrastructuur faciliteert (transport, beveilig, reis- en verblijf).Door die kosten op te voeren als loon laat Essed wederom zien dat zijn doel is om informatie te verdraaien en daardoor haat te zaaien. Het ex-volksmilitielid vraag om bewijzen dat hij haat zaait. Bij deze. In het vervolg zal het Comité niet meer reageren op de haat en laster van Essed en zal gewoon doorgaan met haar werk van dialoog, verzoening, waarheidsvinding en gerechtigheid.