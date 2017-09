Vlaggen hijsen tijdens het lustrumkamp van de Padvindsters Gilde.





Tijdens dit lustrumkamp is deelgenomen aan educatieve dagtochten naar de Luchthaven en Staatsolie, een informatie middag van het Korps Politie Suriname, een Surinaamse avond met optreden en zang, een sportmiddag, natuurtochtjes en voettochten. Kampvuren met zang, dans en spel, ontbraken niet tijdens dit lustrumkamp. Op bezoekdag zijn de aanwezigen vergast met optredens van de meisjes.Het spel van verkennen, zoals bedoeld door door grondleggers Lord Robert en Lady Olave Baden Powell is voornamelijk een buitenspel. Tijdens het kamp hebben de meisjes ten volle van het buitenleven genoten. Verantwoord omgaan met de natuur en alles wat deze te bieden heeft, zijn belangrijke aspecten tijdens het kamperen. Verder werd in dit kamp de nadruk gelegd op kameraadschap en samenwerking.Het Surinaamse Padvindsters Gilde is dankbaar dat 70 jaar geleden in Suriname door Maria Jacoba Paulina Cop, gehuwd Oostburg, een aanvang is gemaakt met meisjes padvinderij. Door de jaren heen zijn veel meisjes en jonge vrouwen gevormd tot waardige burgers.Eenieder die eens verbonden is geweest of nog steeds verbonden is aan de padvinderij, kan spreken van de positieve invloed die het spel van verkennen heeft gehad of heeft op de persoonlijke ontwikkeling. Een veel gebruikt gezegde luidt dan ook: 'eens padvindster, altijd padvindster', benadrukt de organisatie.