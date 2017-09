Rohingya-vluchtelingen lopen op het modderige pad na het oversteken van de grens Bangladesh-Myanmar in Teknaf. (Foto: Reuters)





Het bloedvergieten in de noordwestelijke deelstaat Rakhine van Myanmar is veroorzaakt door een aanval op 25 augustus op tientallen politieposten en een legerbasis door Rohingya-opstandelingen. Bij botsingen die daarop volgden en een militaire tegenoffensief zijn minstens 400 mensen gedood.Ambtenaren in Myanmar beschuldigen Rohingya-militanten van het verbranden van huizen en het doden van burgers. Maar activisten en Rohingya’s die naar het naburige Bangladesh zijn gevlucht, zeggen dat het leger van Myanmar probeert de Rohingya’s te verdrijven met een campagne van brandstichting en moord.Myanmar heeft een Boeddhistische meerderheid waar ongeveer 1,1 moslim Rohingya’s wonen. De behandeling van de Rohingya bevolking is de grootste uitdaging waarmee leider Aung San Suu Kyi wordt geconfronteerd. Westerse critici beschuldigen haar ervan dat ze niet uitkomt voor de minderheid die al lang klaagt over vervolging.De winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede staat onder diplomatieke druk van landen met grote moslimbevolkingen zoals Bangladesh, Turkije, Indonesië en Pakistan om de Rohingya-burgers te beschermen.Myanmar zegt dat zijn veiligheidstroepen een legitieme campagne tegen "terroristen" voeren die sinds vorig jaar oktober verantwoordelijk zijn voor een reeks aanvallen op politieposten en het leger.Het aantal van 87.000 dat de grens naar Bangladesh is overgestoken, overschrijdt het aantal dat in oktober na een reeks kleinere opstandige aanvallen Myanmar is ontvlucht. De militaire actie van het leger vorig jaar oktober heeft veel beschuldigingen van ernstige mensenrechtenschendingen aangewakkerd.Volgens de jongste schattingen van werkers van de Verenigde Naties (VN) in Bangladesh, hebben in totaal bijna 150.000 Rohingya’s sinds oktober hun toevlucht gezocht in Bangladesh. "We proberen hier huizen te bouwen, maar er is niet genoeg ruimte," zegt Mohammed Hussein (25), die nog steeds uitkijkt naar een verblijfplaats nadat hij Myanmar vier dagen geleden is ontvlucht. "Er zijn geen niet-gouvernementele organisaties hier gekomen. We hebben geen eten. Sommige vrouwen zijn langs de weg bevallen. Zieke kinderen hebben geen behandeling."Een niet-officieel kamp voor Rohingya-vluchtelingen die na de aanslagen van oktober is opgezet, blijft zich dramatisch uitbreiden in het grensdistrict Cox Bazar in Bangladesh. Honderden Rohingya’s ‘wonen’ langs de weg, terwijl anderen met dekzeilen over bamboestokken schuilplaatsen maken tegen de moessonregen.Onder de nieuwkomers zijn ongeveer 16.000 kinderen van schoolgaande leeftijd en meer dan 5.000 jonger dan vijf jaar die dringend gevaccineerd moeten worden, hebben hulpverleners in het weekend gezegd. Het aantal onbegeleide kinderen is hoog en veel zijn "getraumatiseerd en hongerig."