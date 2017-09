Een jongen van 9 jaar is in de Surinamerivier verdwenen. Zoekacties hebben niks opgeleverd. (Foto: BIC Para)





Op gegeven moment moest de jongen het water zijn ingegaan om een pleziervaartuig te bezichtigen. Hij verdween in de diepte en kon niet gered worden door zijn oom.Duikers van het Korps Brandweer Suriname hebben tevergeefs gezocht naar de vermoedelijke drenkeling, maar moesten hun zoektocht staken toen het donker werd.Waarnemend districtscommissaris van Para, Audrey Hankers, was ook op de plaats des onheils en heeft de moeder beloofd, dat de zoektocht in de ochtend wordt voortgezet.De locatie waar de mensen aan het verpozen waren is een in aanbouw zijnde resort van het dorp. De recreanten waren op eigen risico op de locatie op aanwijzing van dorpelingen. Het dorpsbestuur wist niets van hun aanwezigheid daar, meldt het Burger Informatie Centrum Para.