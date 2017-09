In de Hare Krishna tempel aan de Fredericiweg in Nickerie is van 5 tot en met 31 augustus een intensieve Bhagavad Gita cursus verzorgd. Op de openbare uitnodiging hebben personen van verschillende leeftijden positief gereageerd. De jongste deelnemer was 11 jaar, de oudste 62.De groep deelnemers heeft samen alle verzen van Gita gelezen, zowel in het Nederlands als het Sanskriet. Daarbij kregen zij uitleg over de beginselen die erin verwerkt zijn voor het leiden van een positief leven. De Bhagavad Gita is zowel onder Hindoes als niet-Hindoes bekend als een krachtige inspiratiebron voor het leven. Zij werd plusminus 5000 jaar geleden door Krishna aan de mensheid gegeven en er wordt heden ten dage nog vaak uit gereciteerd, zowel bij blije als droevige gebeurtenissen.De organisatie wil met dergelijke cursussen een opbouwende bijdrage leveren aan de levensinstelling van mensen in Nickerie. Te vaak wordt het district opgeschrikt door tragische gebeurtenissen in de persoonlijke sfeer. Afgelopen week nog maakte een man van middelbare leeftijd een eind aan zijn leven, na problemen in zijn relatie. De man had vergif ingenomen en de familie moest machteloos aanzien hoe hij op een pijnlijke manier het leven liet.Dit soort bizarre gebeurtenissen gebeurt in Nickerie te vaak. Mensen hebben toegang nodig tot laagdrempelige steunpunten in hun omgeving, waar ze hun gevoelens vrijuit kunnen bespreken en waar ze terecht kunnen met hun levensvragen. Daarvoor zijn goed opgeleide mensen nodig, die zelf hun inspiratiebronnen hebben gevonden, maar ook een duidelijk pakket aan diensten kunnen aanbieden. De Hare Krishna tempel in Nickerie heeft tegenwoordig een universitair opgeleide geestelijk verzorger in huis en wil door diverse activiteiten een steunpunt bieden. Het regelmatig organiseren van Bhagavad Gita cursussen is daar een van, naast het houden van tempelprogramma’s met veel muziek, gezang en vrolijkheid. Na ieder programma wordt geofferd voedsel gratis aan de bezoekers aangeboden, ook bij cursussen.Centraal in de Bhagavad Gita staat de boodschap, dat wij een eeuwig levende en blije ziel zijn, een deel van God, onze Allerhoogste Vader. Problemen beginnen wanneer wij ons hechten aan het aardse bestaan, met de ontelbare verlangens die erbij komen kijken. Ook afkeer geeft een vorm van gehechtheid. Door gehechtheid ervaart men continu ellende, onder andere van de vele onvervulde verlangens en de rusteloze geest, die ons heen en weer slingert. De Gita bespreekt hoe beheersing van de geest en van allerlei soorten verlangens, naast een gerichtheid op onze eeuwige wezensstaat, een intense gelukzaligheid geeft. Ook verschillen tussen mensen vallen weg als men anderen als een ziel en deel van God begint te zien. De zegenende geluidsvibraties uit de verzen in de Bhagavad Gita kan men ondergaan, zelfs zonder maar een woord Sanskriet te verstaan.De cursussen en verdere activiteiten van de tempel aan de Fredericiweg zijn vrij toegankelijk voor personen van alle leeftijden. Aan de opgroeiende jeugd, die vaak met vragen zit over het waarvandaan, waarheen en waarom, wil de organisatie veel ruimte geven. Ook andere organisaties met gelijkgerichte doelstellingen worden nadrukkelijk uitgenodigd om de handen ineen te slaan en aan de persoonlijke situatie van verschillende individuen in Nickerie aandacht te geven door laagdrempelige steunpunten.