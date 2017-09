Een man is zondagochtend omstreeks 6.00 uur met zijn bromfiets op het wegdek terechtgekomen aan de Lijnweg, ter hoogte van Sin Kampoe te Moengo. Hij is ter plaatse overleden. Hij is de 50e verkeersdode geworden voor dit jaar.Het voorlopige onderzoek heeft uitgewezen dat de man de verkeersdrempel op de weg te laat zou hebben gezien. De verkeerde inschatting heeft hem zijn leven gekost. De bromfietser liep ernstige letsels op aan zijn hoofd.Volgens verklaring van omstanders kwam de man van een rouwvisite te Peto Ondro en was onderweg naar zijn huis. Het ontzielde lichaam was enkele uren nog op de plek en is pas omstreeks 11.00 uur vervoerd naar Paramaribo voor obductie.Ala-D Media