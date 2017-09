De invoerrechten op buitenlandse kip en kipdelen zijn per 1 september verhoogd van 20 naar 40%.





De buitenlandse kip is al duurder geworden door onder andere de verhoogde wereldmarktprijs. Recente prijsanalyses van HIT hebben ook aangetoond dat de handel tegen de maximale winstmarge van 25% is gaan aanleunen, terwijl zij inclusief de tussenhandel met lagere percentages tussen 8 tot 15 procent genoegen nam."Wij hebben de afgelopen weken deze kwestie bestudeerd. Het ministerie zal binnenkort een aantal strategische maatregelen doorvoeren, waardoor de consument niet weerloos wordt gelaten aan de grillen van de importeurs en tussenhandelaar," zegt minister Welzijn.De winkeliersverenigingen hebben in een recent belegde bespreking bij het ministerie hun volledige en onbaatzuchtige ondersteuning toegezegd. "Zij krijgen vaak de wind van voren vanuit de consument en beseffen dat wij gezamenlijk iets zullen moeten doen," zegt de bewindsman. Met de verhoogde invoerrechten wil de regering de lokale productie van kip stimuleren.