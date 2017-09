Pansa Group of Companies heeft een 'Road Show' gegeven in de Palmentuin over veilig lassen. (Foto's: Pansa Group)





Het virtuele lasapparaat is tijdens een vakantieactiviteit in de Palmentuin, de Bromki Fu Tamara Village, geïntroduceerd. Kinderen en ouderen hebben er hun ‘skills’ getest. De machine, bestaande uit een lasmasker, laspen, een scherm en een computerbox is uitermate geschikt voor leerlingen van technische scholen, deelt marketingmanager Peter Matmoeklas mee. “We hebben al een goede samenwerking met het Onderwijsministerie, het is dus heel goed mogelijk dat het op de scholen wordt ingezet.”Jongeren zijn het grootste doelgroep waar Pansa zich opricht. Met de landelijke campagne wil het bedrijf de interesse van de jeugdigen voor de techniek prikkelen. Het bedrijf bouwt machines op maat voor ondernemers in verschillende sectoren zoals industriële notenkrakers, versnipperaars, oil press machines, cassaveverwerkers en verwekingsmachines voor de worstman. Pansa gaat stappen verder met het begeleiden van vooral de kleine ondernemer in het opzetten of stroomlijnen van de ‘business’.De Road Show is in juni bij het ministerie van Handel, Industrie & Toerisme gestart. Ondertussen zijn Brokopondo en Powakka al aangedaan. De campagne vertrekt na de Palmentuin naar Nickerie. Tot nu toe hebben 200 personen zich geregistreerd voor het volgen van trainingen en opzetten van bedrijven, deelt de human resource manager van Pansa Group, Rachel Shields mee.De virtuele lasmachine trekt veel aandacht. De vraag naar gekwalificeerde lassers is best groot. De krachten zijn heel hard nodig bij de bouw van onder andere bruggen, voertuigen, schepen, platformen die op zee naar olie boren en silo’s. De Pansa Group of Companies levert een bijdrage aan het leveren van gekwalificeerde lassers. “We verzorgen lessen op verschillende niveaus,” geeft Shields aan. “Zo een training is regionaal erkend, na afronding krijgt men een diploma Caribbean Vocational Qualifacation, of een diploma Nederlands Instituut voor Lastechniek.”René Gompers