Het kantoor van Stichting Projekten is overhoop gehaald door criminelen. (Foto: Stichting Projekten)





Deuren zijn ingetrapt, kasten leeggehaald, zelfs in de laden van de bureaus hebben ze gegraaid. Op het kantoor stond een grote oude brandkast, die is geforceerd. Ze hebben alle waardevolle draagbare spullen meegenomen, waaronder zes laptops. Ook een mengpaneel en versterker van een externe die meedoet aan de vakantieactiviteiten, zijn gestolen.Stichting Projekten die al ruim 24 jaren werkt aan educatie en vorming van jongeren middels diverse projecten, is de afgelopen week gestart met vakantieactiviteiten rondom ‘Natuur en milieu’. Deze activiteiten gaan door tot en met 8 september. Al wachtend op de Forensische Opsporing van de politie op zondag heeft het team van Stichting Projekten besloten zich niet in een hoek laten drukken. “We gaan redden wat er te redden valt, we ruimen op en maken ons klaar om de kinderen morgen weer met leuke leerzame activiteiten te ontvangen. We hebben als stichting de afgelopen tijd veel tegenslagen gehad, maar we zullen ons volledig blijven inzetten voor onze Surinaamse jeugd”.