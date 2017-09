Zeven gemaskerde en gewapende mannen hebben zaterdagmiddag een beroving gepleegd bij een zaak aan de Industrieweg noord.De buit is SRD 10.000 en twee mobiele telefoons. Het slachtoffer is mishandeld en heeft lichte letsels opgelopen. Starnieuws verneemt dat de criminelen gewapend waren met een vuistvuurwapen en een houwer.Na hun daad hebben ze de plek verlaten in een zwarte Toyota Runx zonder kentekenplaten. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht.