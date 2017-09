Methamfetamine is ook bekend als meth en crystal meth.





Beiden zijn gehoord door de douane en d politie. Vervolgens zijn ze gehoord door personeel van de Drug Squad, waarna ze naar het Queen Elizabeth Hospitaal waar naar verluidt een aantal bolletjes uit hun lichaam is verwijderd.De politie zegt dat de 24-jairge S.G.I. 99 bolletjes met methamfetamine bij zich had met een gewicht van drie pond, terwijl de 26-jarige A.G.I. 30 bolletjes had die samen een half pond wogen, meldt Nation News van Barbados.Methamfetamine is ook bekend als meth, crystal meth, methylamfetamine en is een sterk verslavende synthetische drug.