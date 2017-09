Kelvin Koniki, voorzitter van het Jeugdparlement en Charmain Pansa gaan mee naar VN-vergadering. (Foto: NII)





Minister Yldiz Pollack-Beighle, die aan het hoofd van de Surinaamse delegatie, de 72e Algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bijwoont, heeft besloten jongeren te betrekken. Kelvin Koniki, voorzitter van het Jeugdparlement, en Caricom youth officer Charmain Pansa maken deel uit van delegatie. Zij zijn beide enthousiast over het feit dat ze door de regering geselecteerd zijn. Deze twee jongeren zullen tijdens de derde commissie vergadering elk een statement presenteren.Suriname zijn standpunten kenbaar maken over verschillende wereldvraagstukken. Naast het hoofddebat van de Algemene Vergadering zal er tijdens deze multilaterale meeting ook in zes verschillende commissies van gedachten gewisseld worden over diverse onderwerpen, meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII). Pollack-Beighle noemt het betrekken van jongeren een bewuste trend als gevolg van de ideologie van president Desi Bouterse.Onder begeleiding van BuZa bereiden Koniki en Pansa zich voor op het houden van een statement. In de derde commissie zal er gesproken worden over sociaal, culturele- en mensenrechtenvraagstukken. Het is volgens de minister een unieke gelegenheid voor deze jonge mensen om op zo een jonge leeftijd dit te mogen meemaken. De PAHO en UNDP hebben ook hun bijdrage geleverd zodat de jongeren mee kunnen reizen met de Surinaamse delegatie.Pansa en Koniki zijn enthousiast om deel te kunnen nemen aan de debatten. “Op school leren we dergelijke dingen uit boeken. Het in de praktijk meemaken is heel anders en dat vind ik belangrijk” zegt Pansa. Ze hoopt evenals Koniki bij terugkeer jongeren op een geëigende manier deelgenoot te maken van hun ervaring. Koniki gaat deze uitdaging heel graag aan. “Het is altijd een leermoment om je op een ander platform te presenteren en zeker op zo een niveau.