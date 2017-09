Baanwielrenner Jaïr Tjon En Fa





Tjon En Fa kwalificeerde met de op twee na snelste tijd van 10,028 seconden. De beste kwalificatietijd (9,945 seconden) was voor de Canadees Hugo Barette die later ook de gouden plak voor de Panamerikaanse kampioenschappen de verwierf. De Colombiaan Fabian Puerta, kwalificeerde met een tijd van 9,997 seconden als tweede en behaalde uiteindelijk de zilveren plak.Op de scorelijst van de Caribische kampioenschappen noteerden de Trinidadianen Nicholas Paul en Njisane Phillip respectievelijk zilver en brons. Aan het onderdeel 200 sprint namen in totaal 14 landen uit Zuid- Midden-, en Noord-Amerika evenals het Caribisch Gebied deel.