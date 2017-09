De 49e verkeersdode voor dit jaar is genoteerd op de Weg naar Atjoni. Zaterdagavond is een auto over de kop geslagen.Toen de politie van Brownsweg ter plekke aankwam, bleek dat het slachtoffer al was overleden.Er zijn nog geen details bekend. Het ontzielde lichaam is zoals gebruikelijk in beslag genomen voor obductie.In de verkeersveiligheidsmaand die loopt van 15 augustus tot 15 september zijn er al drie levens te betreuren in het verkeer.