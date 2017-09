Minister Ferdinand Welzijn en Newmont Suriname tekenen samenwerkingsovereenkomst. Links Albert Ramdin en rechts waarnemend korpschef Antonio Chin. (Foto: NII)





In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over voornamelijk de materiële ondersteuning die Newmont Suriname aan het KPS zal bieden. Het bedrijf is met name voornemens om de verplaatsing van het politie station te Snesie Kondre in het district Sipaliwini voor haar rekening te nemen. Ook zal Newmont kogelvrije vesten doneren aan de politie. Op basis van deze samenwerking zullen partijen continu in dialoog treden om zich te buigen over het veiligheidsvraagstuk binnen het oostelijk deel van het lands land, meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII).Met het ondertekenen van de intentieverklaring is een basis gelegd voor een hechtere samenwerking tussen het ministerie van Justitie en Politie en Newmont. In de toekomst zal de facilitering van andere politieposten en politievoertuigen worden bekeken.Minister Welzijn, Albert Ramdin (vertegenwoordiger van Newmont Suriname) en waarnemend korpschef, Antonio Chin, plaatsten hun handtekening onder de overeenkomst. De minister vindt het bijzonder dat er bedrijven zijn die een bijdrage leveren om het KPS de nodige tools aan te bieden, waardoor het korps beter uitgerust is om de criminaliteit aan te pakken. Hij ziet een vruchtbare samenwerking met Newmont tegemoet.