Het Suriname-Guyana bekken zou naar schatting 13,6 miljard vaten olie bevatten. (Beeld: OilNow)





Deskundigen vermoeden al lang dat het bassin een soortgelijke geologie heeft als de West-Afrikaanse kust. In dat gebied maken duizenden pompen deel van talrijke exploratie- en productieprojecten van Mauritanië tot Namibië. Ook de rijkste producenten in de Golf van Guinee komen er voor, waaronder Nigeria, Angola en nu Ghana.Tot nog toe zijn in vergelijking ongeveer 50 putten offshore geboord in het Suriname-Guyana bassin. Dit zegt JHI Associates, een olie- en gasbedrijf dat zich richt op grenzenverkenningsactiviteiten in de regioIn het bassin is er ook sprake van een indrukwekkende lijst van de toonaangevende verkenningsbedrijven ter wereld, waaronder de giganten ExxonMobil en Chevron; Nationale Oliebedrijven (NOC's) zoals Repsol en Statoil; en kleinere bedrijven met succesvolle dossiers die de Atlantische grens offshore West Africa ontwikkelen, waaronder Kosmos Energy en Tullow Oil.ExxonMobil heeft in 2015 met de Liza-ontdekking reserves op wereldniveau blootgelegd. De daaropvolgende vondsten in het Stabroek-blok hebben ervoor gezorgd dat het bekken de risico’s wegmaakt en het optimisme in deze nieuwe grens stuwt. Tot op heden zijn de ontdekkingen van ExxonMobil in Guyana goed voor tussen 2,25 en 2,75 miljard vaten olie, met de eerste geplande productiefase halverwege 2020.Andere bedrijven hebben hun exploratieactiviteiten in het offshoregebied van Guyana opgevoerd. Zo heeft Eco Atlantic onlangs een seismische enquête van 2,550 km2 op het Orinduik Block uitgevoerd in samenwerking met Tullow Oil. CGX Energy is ook van plan om weer mee te doen aan de activiteiten.Voor Suriname is Tullow Oil een samenwerking aangegaan met de Amerikaanse driller Noble Corporation voor een exploratieput in zijn Araku offshoregebied. Uit alle aanwijzingen lijkt het er veel op dat het Suriname-Guyana bekken de volgende hotspot zal zijn voor offshore olie exploratie activiteiten, schrijft Oil Now.