Irma is zich aan het aansterken en zal begin van de week een zware orkaan zijn geworden. (Beeld: NOAA)





"Het is veel te vroeg om te bepalen welke directe invloed Irma op de Bahama's en het vasteland van de Verenigde Staten zal hebben", zegt het NHC. Irma bevindt zich ongeveer 1.965 km van de Benedenwindse eilanden met maximale windsnelheden van 110 km per uur.Intussen maakt Texas de schade op van één van de zwaarste stormen die aan land is gekomen. Harvey wordt tegelijk als een test gezien voor de regering van president Donald Trump. Het staatshoofd reist vandaag naar de getroffen gebieden Houston, Lake Charles en Louisiana.Harvey heeft eer dan 1 miljoen mensen ontheemd. De vierde populairste Amerikaanse stad, Houston, is verwoest door overstromingen. De rivieren hebben recordhoogten bereikt, terwijl de watervoorziening in Beaumount (zo’n 120.000 mensen), Texas is afgesneden. Er wordt gevreesd voor zo’n 50 mensenlevens.Orkaan Harvey is vorige week vrijdag aan land gekomen in Texas. Hij is de sterkste storm die Texas in meer dan 50 jaar heeft aangedaan. Er is enorm veel schade aangericht in het metropolitaanse gebied van Houston, dat een economie heeft die ongeveer even groot is als Argentinië.Zeventig procent van Harris County, dat Houston omvat, had op een bepaald moment meer dan 45 cm water. De schade loopt in de miljarden dollars. Harvey is daarmee één van de duurste stormen die de VS heeft geraakt.