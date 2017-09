Mashu Ru bezig met klei voor haar kunstwerk.





Dergelijke Thursday-Night-Features (TNF), waarbij internationale kunstenaars in de galerie een platform krijgen, dienen diverse doeleinden. "Net zoals onze kunstenaars regelmatig de gelegenheid krijgen hun werk in het buitenland aan een nieuw publiek te presenteren, bieden wij die mogelijkheid andersom ook aan bepaalde bezoekende kunstenaars uit ons uitgebreid internationaal netwerk. Hierdoor komen Readytex Art Gallery en haar kunstenaars actiever in contact met de kunstwereld buiten onze grenzen, met als gevolg dat wij daarna ook worden opgenomen in het netwerk van die gastkunstenaar," deelt het team van Readytex Art Gallery mee.Masha Ru zegt van jongs af aan geïnteresseerd te zijn geweest in het eten van aarde of dergelijke substanties zoals klei. Zij is daar niet alleen in. Wereldwijd eten mensen van verschillende culturele achtergronden aarde. Het eten van aarde of klei heeft zelfs een naam: Geofagie. In sommige landen wordt het beschouwd als een oude culturele, spirituele en helende gewoonte en in weer andere, vaak moderne westerse culturen, wordt het gezien als een ongezonde, psychologische aandoening die ook wel ‘Pica’ genoemd wordt. Ru, die een wetenschappelijke achtergrond heeft, doet al enige jaren lang onderzoek over dit onderwerp en geofagie is vanaf 2011 aanwezig in haar artistieke praktijk. Hoewel het eten van kleisoorten door vele autoriteiten sterk ontmoedigd wordt vanwege de eventuele toxische stoffen die ze kunnen bezitten, heeft dit weinig effect op gemeenschappen die dit doen.In haar optredens en installaties nodigt de kunstenaar het publiek uit om verschillende soorten aarde en keramiek te proeven, alsook om ze te gebruiken als ingrediënt voor het koken. Zij is momenteel in Suriname om haar onderzoek over dit thema verder uit te diepen, want ook hier is het eten van aarde, vooral ‘pimba’, een bekende gewoonte die vooral onder zwangere marronvrouwen voorkomt. De witte ‘pimba’ balletjes zijn dan ook makkelijk te vinden op haast elke Surinaamse markt. Haar bezoek is een onderzoeksfase voor het project, dat zal plaatsvinden in Amsterdam in 2017-2018, met de ondersteuning van Amsterdams Fonds voor de Kunst. Ru hoopt met haar project en artistieke presentaties het taboe omtrent dit onderwerp enigszins te doorbreken, en een dialoog tussen culturen, en tussen wetenschap en spiritualiteit te creëren.Op de TNF van donderdag 7 september vertelt de kunstenaar meer over dit onderwerp en zal zij verschillende monsters van eetbare aarde laten zien. Zij bespreekt ook de verschillende kanten van geofagie, en deelt in woord en met videomateriaal, een deel van haar onderzoek en ervaringen in Suriname.