De commissie voor buurtgemeenschapsontwikkeling. In het midden minister Joan Dogojo. Naast haar (links) commissievoorzitter Dina Westfa. (Foto: NII)





De minister vindt partnerschappen met buurtstructuren en –gemeenschappen cruciaal. Daarom moeten deze worden gekoesterd en waar nodig gemobiliseerd. Dogojo zei bij de installatie donderdag dat het ministerie van Sport en Jeugdzaken zich ter degen bewust is van de belangrijke rol die vertegenwoordigers van buurtstructuren en buurtgemeenschappen kunnen en moeten vervullen. Zij benadrukte dat het een bijzondere taak is om normen en waarden terug te brengen bij de jeugd, meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII).De voorzitter van de interdepartementale commissie, Dina Westfa (Sport en Jeugdzaken), sprak haar dank uit voor het in haar en de overige leden gestelde vertrouwen. De commissie heeft een zittingstermijn van tien maanden en bestaat verder uit: plaatsvervangend voorzitter Kenneth Jaliens, secretaris Jennifer Lont (beiden Sport en Jeugdzaken), Ulrich Rodgers (Onderwijs, Wetenschap en Cultuur), Farisha Sheombarsing (Volksgezondheid), Firosh Abdoelaziz (Arbeid), Gracita Groenefelt (Justitie en Politie), Miquel Abili (Regionale Ontwikkeling) en Armand Snijders (Sociale zaken en volkshuisvesting.