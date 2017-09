Het vlees wordt in kleine stukjes gekapt. De dieren zijn geofferd tijdens Ied-ul-Adha. De behoefte aan vlees wordt elk jaar groter. (Foto's: René Gompers)





Bij verschillende moskeeën is het een komen en gaan geweest. Volgens de traditie wordt er een dier, in dit geval een stier, door maximaal zeven gemeenteleden aangeschaft. Nadat het dier ‘halaal’ geslacht is, wordt een derde deel van het vlees onder hen gedeeld, een derde met familie en vrienden en daarna volgen de behoeftigen. Deze groep wordt elk jaar groter maar “met de Wil van de Almachtige” lukt het elke keer weer om zoveel mogelijk te helpen, deelt Ruben Marjanom, ondervoorzitter van Masheed Nabawi mee.Het offeren vergt veel van de gelovigen en de crisissituatie maakt het erger. Runderen zijn drastisch in prijs gestegen waardoor er dus minder aangekocht wordt. “De groep mensen die graag wat rundvlees wil, neemt toe maar we kunnen minder aanbieden,” geeft Robbert Bipat, voorzitter van De Surinaamse Islamistische Vereniging (SIV) aan. “Een stier kostte vorig jaar nog 8 en 10 duizend SRD’s. Dit jaar moet tussen de 14 en 20 duizend neertellen. Mensen zijn nu minder in staat om runderen te kopen.”Bij de moskee aan de Keizerstraat is de groep behoeftigen eindelijk aan de beurt. De rij breekt op. Enkele mannen zien erop toe dat zaak niet uit de hand loopt. Maar niet iedereen heeft een groene bon. De bonnen zijn al vroeg in de morgen uitgedeeld aan de mensen die zich kwamen aanmelden, wit voor de eerste groep, rose voor de tweede en groen voor de derde. Eerst zullen degenen met een bon geholpen worden. De rij wordt weer gevormd, de afhandeling geschiedt heel snel. Als eerst wordt een man in een rollator geholpen. De invalide oudere heer en nog een andere man met één been melden zich aan terwijl een blinde man en zijn begeleider hun pakketten in een tas opbergen. De meeste nemen hem gewoon zo mee in het plastic zakje. Sommigen mensen proberen nog een extra zakje rund te bemachtigen, maar de regels worden strak toegepast. Met zoveel mogelijk mensen moeten de zegeningen van Allah gedeeld worden.René Gompers